Lieldienu cilpošanas seriāls: trīs ģimenes lustīgā pastaigā ar āķīgiem uzdevumiem

Viens no cilpošanas lielākajiem plusiem ir tāds, ka šo aktivitāti ir iespējams veikt no jebkuras vietas, kaut vai riņķojot ap savu māju. Ja kādam trūkst motivācijas slieties augšā no dīvāna un iet dabā, tad šajā rakstā fitnesa trenere Ineta Rijniece vēsta par regulāru pastaigu pozitīvo iespaidu uz vielmaiņu, svaru un veselību kopumā.