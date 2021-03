Ijabs: Vakcinācijai un digitālā zaļā sertifikāta izstrādei jānorit paralēli

Viņš uzsvēra, ka digitālā zaļā sertifikāta ieviešana prasīs laiku un resursus, tāpēc, jo ātrāk ar projektu ES valstis un institūcijas virzīsies, jo labāk. Tomēr, politiķa ieskatā, ir skaidrs, ka kaut ko tādu izveidot nebūs nemaz tik vienkārši, jo jārēķinās, ka katrai no 27 dalībvalstīm ir savs viedoklis par to, kādam šim sertifikātam vajadzētu būt.

Ijabs norādīja, ka saistībā ar sertifikāta ieviešanu ir jāatbild uz vairākiem jautājumiem, piemēram, par datu aizsardzību, par to, cik daudz ES iedzīvotāju veselības datu var iekļaut šajā apliecībā un kādiem nolūkiem tos varēs izmantot. Politiķis atzinīgi vērtēja Eiropas Komisijas prezidentes Urzulas fon der Leienas centienus panākt, ka šī sistēma tiek izstrādāta un sāktu strādāt jau jūnijā.

Paredzēts, ka digitālajā zaļajā sertifikātā tiks iekļautas trīs lietas - informācija par vakcināciju pret Covid-19, informācija par nesen veiktajiem Covid-19 testiem un informācija par to, ka cilvēks ir izslimojis Covid-19.

EP deputāts uzsvēra, ka katrā no šiem informācijas blokiem ir savas nianses, piemēram, sertifikātā iekļaujamas ziņas par jebkuru Covid-19 vakcīnu, vai tikai par ES reģistrētajām vakcīnām.

Runājot par testiem, Ijabs norādīja, ka Latvijā pietiekamam daudzumam cilvēki ir vēlme atsākt ceļot, bet veids, kā Covid-19 testi darbojas patlaban uz robežām, nav aizsargāts un pakļauts gan viltojumiem, gan blēdībām, jo cilvēks var izveidot viltus izziņu, samainīt datumu, vārdus un parādīt šo it kā dokumentu lidostu darbiniekiem.

Politiķa ieskatā, tas nav neiespējami un dalībvalstīm pie tā ir jāstrādā un jāvienojas. Ijabs atzīmēja, ka, lai to panāktu, ir nepieciešama politiskā griba, jo veids, kādā patlaban darbojas Covid-19 testi, nav pasargāti no dažādām blēdībām un to nedrīkst pieļaut.