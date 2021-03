Lūk, kā monētas izmēra melnais caurums iznīcinātu Zemi

Vietnē “Quora” Heile raksta: “Kad matērija melnā cauruma tuvumā sāk krist tajā iekšā, tā tiek pakļauta ārkārtīgi lielam spiedienam, sablīvējas un uzkarst līdz ļoti augstai temperatūrai. Pēc tam rodas gamma stari, rentgenstari un citi starojumi, kas uzkarsē citu matēriju, kas iekļūst melnajā caurumā. Tādējādi Zemes iekšienē rastos spēcīgs, uz āru vērsts spiediens, kas Zemes slāņus virzītu prom no melnā cauruma.”

Savukārt matērija melnā cauruma tuvumā sāktu ārkārtīgi lielā ātrumā griezties ap to. Līdzīgi kā slidotājs sāk griezties ātrāk, kad izstiepj rokas. Tādējādi viss, kas būtu atlicis no Zemes, vienkārši grieztos apkārt melnajam caurumam.

Teorētiski jā, bet praktiski nebūtu iespējams radīt monētas lieluma melno caurumu uz Zemes. Lai to izdarītu, būtu nepieciešams milzīgs masas daudzums un metode, kā to sablīvēt vienā nelielā punktā. Tuvākais zināmais melnais caurums no mums atrodas 1000 gaismas gadu attālumā.