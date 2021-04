No glābšanas riņķa līdz izaugsmei

Līdzīgās domās ir Edgars Kebbe no Kebbe IT aģentūras. Savā "Facebook" live video Edgars stāsta: “Mazajam uzņēmējam, pašnodarbinātajam labāk nevis likt visu naudu custom risinājumā, bet labāk sākt ar gatavu platformu un to naudu ielikt reklāmā.” Edgars uzsver, ka kvalitatīvs individuālais risinājums maksās vairākus tūkstošus: “Reizēm vienkārši ir situācijas, kad mēs cilvēkiem sakām: Hei! Netaisām uz "Wordpress", ejiet un vienkārši uztaisiet uz Mozello platformas. Tur jūs dabūsiet to visu, kas jums nepieciešams sākumā, lai piesaistītu klientus un pārdotu, bet vēlāk, ja finanses atļauj un vajadzība ir jau specifiska, tad palīdzēsim izstrādāt pielāgotu risinājumu.”