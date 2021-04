Priecājies par nepilnībām, integrējot wabi-sabi savā mājoklī

Wabi-sabi paredz mājās turēt tikai tās lietas, kas ienes nostalģiju, skaistumu, lietderību vai to visu apvieno. Arī te minimālisms netiek izmantots minimālisma dēļ, bet tā mērķis ir saglabāt tikai tās lietas, kas ir būtiskas mierīgam un laimīgam garam un maksimāli palielina ikdienas dzīves prieku. Atšķirībā no kaismīga minimālista, kurš visdrīzāk atbrīvosies no vāzes, kas viņam no sirds patīk tikai tāpēc, ka tā neatbilst viņa estētikai, wabi-sabi piekopējs paturēs šo vāzi tikai tāpēc, ka tā viņus padara laimīgu.