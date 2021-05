Ar pirmo sauli nekoķetē! Izplatītākie mīti par tavas ādas aizsardzību

Kā jau minēts, katra sauļošanās reize būtībā ir ādas apdegums, uzsver ārste. Āda cenšas sevi pasargāt, ražojot melanīnu, bet pētījumi mums vēsta, ka tas ir pielīdzināms SPF 3 aizsardzībai, tātad praktiski nekādai aizsardzībai no ultravioletā starojuma.

No ultravioletajiem stariem ādā sintezējas D vitamīna priekštecis. Tas par aktīvu D vitamīnu kļūst tikai pēc vairākiem sarežģītiem procesiem organismā, kas atkarīgi no vairākiem faktoriem. Jāatceras, ka, tiklīdz āda kļūst sārta vai jau ir iesauļota, D vitamīna sintēze vairs nenotiek, skaidro ārste. Ņemot vērā to, ko mēs nodarām ādai sauļošanās laikā, šis nebūtu optimālais D vitamīna uzņemšanas veids.