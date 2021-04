No šodienas darbu var atsākt visi veikali ārpus tirdzniecības centriem

Ja infrastruktūra atļauj, veikalos jānodala ieeja no izejas, ievērojot ugunsdrošības prasības. Tāpat veikalos ir jādeleģē klātesoša atbildīgā persona, kas pastāvīgi organizē prasību izpildi tirdzniecības vietā, informācija par atbildīgo personu jāizvieto labi redzamā vietā.

Tāpat no šodienas pastiprinātas drošības prasības tirdzniecības centros, kuru kopējā tirdzniecībai atvēlētā platība ir virs 7000 kvadrātmetriem. Šajos tirdzniecības centros varēs darboties veikali, kuros tirgo pārtiku ne mazāk kā 70% apmērā no preču sortimenta. Tirdzniecības centros arī varēs darboties veikali, kuros tirgo higiēnas preces ne mazāk kā 70% apmērā no preču sortimenta.