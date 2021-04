Saūda Arābijas princis ar privātajām lidmašīnām, luksusa auto, jahtām, sakariem augstākajās aprindās un ambiciozām biznesa idejām - tā sevi jau no pusaudža gadiem prezentēja kāds ASV dzīvojošs krāpnieks. Sākumā viņu interesēja bezmaksas atpūta luksusa viesnīcās un braucieni ar limuzīnu, bet vēlāk viņš ar neeksistējošām biznesa idejām no investoriem izvilināja miljoniem dolāru. 2017.gadā viltus princis tika aizturēts (viena no lietām, kas viņu nodeva, bija cūkgaļas ēdiena pasūtīšana), un tagad izcieš 18 gadu cietumsodu.