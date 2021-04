Vīrusi, kas varētu izraisīt nākamo pandēmiju

Nu jau nosacīti jaunais koronavīruss SARS-CoV-2 ir pēdējais “noplūdušais” patogēns, kas no dzīvnieka nonācis cilvēkā. Tomēr dzīvniekos joprojām mīt tūkstošiem vīrusu, kas ir potenciāli bīstami arī cilvēkam. Tagad jaunā tiešsaistes rīkā zinātnieki savirknējuši šos vīrusus pēc to potenciāla no dzīvnieka nonākt cilvēkā un izraisīt nākamo pandēmiju, vēstīts vietnē "Live Science".