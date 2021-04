Pie "Ikea" notikušās laupīšanas vaininieki joprojām uz brīvām kājām; policija lūdz sabiedrības palīdzību

lūdz pārskatīt un atsaukties tos autovadītājus, kuru rīcībā ir videoieraksti no automašīnu video reģistratoriem no 7.aprīļa plkst.16.20 līdz 17.30 un kuri norādītajā laikā posmā pārvietojās teritorijā Juglas ielas tuvumā teritorijā no "IKEA" līdz Brīvības gatvei.