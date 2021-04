Problēmas e-veselības darbībā radušās LVRTC autentifickācijas rīku kļūmes dēļ

NVD skaidro, ka otrdien no Vides un reģionālās attīstības aģentūras tika saņemta informācija par to, ka nedarbojas LVRTC nodrošinātie autentifikācijas rīki. Līdz ar to ārstniecības personām, kuras pieslēdzas e-veselības sistēmai ar kādu no šiem rīkiem, bija ierobežota piekļuve, tostarp ierobežota informācijas ievade par veikto vakcināciju pret Covid-19.