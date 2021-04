Iespējamo blakņu ziņojumi neapstiprina saikni ar vakcīnām

Piemēram, vadoties pēc šiem ziņojumiem par blaknēm, Eiropas Zāļu aģentūra (EMA) nesen veica pārbaudi par AstraZeneca vakcīnu (jaunais nosaukums ir Vaxzevria) un secināja, ka tā, iespējams, saistīta ar retiem un neparastiem trombu veidošanās gadījumiem, kad pēc vakcīnas saņemšanas samazinās trombocītu skaits. EMA pētīja 86 trombu veidošanās gadījumus, no kuriem 18 bija nāvējoši. Līdz šim lielākoties šādi gadījumi skāruši sievietes līdz 60 gadu vecumam divu nedēļu laikā pēc vakcinācijas. Pieejamie pierādījumi gan nav pietiekami, lai izdalītu jaunas sievietes kā riska grupu, norāda EMA. Aģentūra lēš, ka problēma varētu skart vienu no 100 tūkstošiem vakcinēto, bet nāves risks ir mazāks nekā viens no miljona. Lielbritānijā vērtēts, ka trombožu risks ir apmēram četriem cilvēkiem no miljona, raksta Bloomberg. Preses konferencē EMA pārstāvji salīdzinājumam norādīja uz risku, sievietēm lietojot kontracepcijas tabletes – trombi var veidoties četrām no 10 tūkstošiem sieviešu gadā. EMA secinājusi arī, ka ieguvumi no vakcīnas atsver riskus. Pasaulē līdz 8.aprīlim ar Covid-19 miruši vairāk nekā 2,8 miljoni cilvēku.