5 attīrošās zāļu tējas pavasarim

Iestājoties pavasarim, nereti jūtams nogurums, ir vērojama izteikta miegainība un nervozitāte. Organisms ir iztērējis pērn uzņemtos resursus un tam nepieciešamas papildu rūpes. Viens no veidiem, kā parūpēties par ķermeni, ir dabīgi atbrīvot to no liekā – ziemā uzkrātajiem toksīniem un sārņiem – ar attīrošo tēju palīdzību.