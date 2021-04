NEPLP atprasa naudu prezidenta kritizētājiem, bet viņa intīmās dzīves pētniekiem – nē

Padomes locekle Ieva Kalderauska Re:Baltica sacīja, ka situācija nav viennozīmīga un argumentēja, ka naudu projektam Intervija tumsā neatprasīja, jo tā saturs atbilda citam NEPLP konkursam par izklaidi, kurš tika izsludināts vēlāk. Kalderauska pieļāva, ka tā varētu būt komunikācijas kļūda, televīzija pieteicās šai konkursā, jo NEPLP neesot devis skaidru grafiku, vai un kad būs citi konkursi, kuriem raidījums varētu atbilst vairāk. Viņa piekrīt, ka “klasiskai izmeklējošai žurnālistikai [raidījums] neatbilst”, bet “varbūt doma bija tāda, ka pēta cilvēku reakcijas un pēta cilvēku dabu, nevis, ka mēs izpētām, ko šis cilvēks ir darījis vai nav darījis, varbūt ir cits pētnieciskais mērķis.” Viņa arīdzan norādīja, ka, ja raidījums būtu slikts, tad prezidents uz to neietu.

NEPLP vadītājs Āboliņš uz Re:Baltica jautājumiem piekrita atbildēt tikai rakstiski, jo žurnālisti sagrozot viņa teikto. “Noskatoties raidījumus, uzklausot gan recenzentu, gan paša medija pārstāvjus, kā arī izdiskutējot situāciju ar citiem Padomes locekļiem, neguvu pārliecību, ka finansējums būtu atprasāms. Recenzenta vērtējums ir tikai viens no ķēdes posmiem, pieņemot lēmumu, un lēmumu pieņem Padome, nevis recenzents,” tā viņš apraksta sava balsojuma – neatprasīt naudu – pamatojumu.

Recenzentei šaubu par to, ka raidījums neatbilst solītajam, nebija. “Būtu interesanti dzirdēt, kur konkrēti viņi [NEPLP] tur saredzēja pētnieciskās žurnālistikas elementus,” saka Dreijere.

Savukārt atbildīgās Saeimas komisijas vadītājs Artuss Kaimiņš (ievēlēts no KPV LV ) saturu nekomentē, jo jau iepriekš esot apdedzinājies, taču uzsver: “Mediji ir jāatbalsta, bet mētāties ar 25 tūkstošiem par “treniņu”, nu, varbūt lai trenējas par savu naudu.”

Tikai Interviju tumsā recenzents atzīst par pilnībā neatbilstošu sabiedriskajam pasūtījumam. Vēl diviem, par ko NEPLP lēma, recenzenti norādījuši uz daļējām nepilnībām konkrētās epizodēs. Neskatoties uz to, NEPLP atmaksāt naudu lūdza tikai šiem – SIA Baltkom radio produktam Večernij Interaktiv un AS TV Latvija jeb TV24 raidījumam Uz Līnijas.

Baltkom radio atprasīti 465,24 eiro par divām epizodēm. No protokola izriet, ka tas darīts, jo “raidījumos “Večernij Interaktiv” bija tēmas par Latvijas prezidentu E.Levitu un Latvijā dzīvojošiem nepilsoņiem, kuri atbalsta V.Putinu. Uzskatu, ka tas vērtējams kā draudīgs saturs.” Tā argumentēja padomes loceklis Patriks Grīva. Āboliņš piebalsoja, ka raidījumos “konstatēts pretvalstisks saturs”.

No Osvalda Zebra recenzijas (pilns teksts šeit) izriet, ka vienu no raidījumiem, kas veltīts Levitam, vadītāji sāka ar citātu no Lato Lapsas grāmatas “Viltvārdis” un klausītāji, kas zvanīja uz studiju, skarbi vērtēja prezidenta darbu. “Raidījuma vadītāji pauž viedokli, ka E. Levits drīzāk rīkojas šķeltnieciski, nevis kā uz integrāciju vērsts,” raksta Zebris.