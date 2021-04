Covid-19: piektdien 666 jauni inficēšanās gadījumi

Diennakts laikā Latvijā veikti 16 852 Covid-19 testi, un pozitīvi no tiem bijuši 4%.

No aizvadītajā diennaktī mirušajiem Covid-19 pacientiem viens cilvēks bijis 50 līdz 59 gadu vecumā, viens - 60 līdz 69 gadu vecumā, divi - 70 līdz 79 gadu vecumā, bet viens - 90 līdz 99 gadu vecumā.

Līdz šim Latvijā kopumā miruši 1986 cilvēki, kurš bija saslimis ar Covid-19, kas ir 1,85% no visiem apstiprinātajiem saslimšanas ar Covid-19 gadījumiem.

Aizvadītajā diennaktī Latvijas slimnīcās ievietoti 63 Covid-19 pacienti, bet no tām izrakstīti 104 pacienti, liecina Nacionālā veselības dienesta apkopotie dati. Līdz ar to kopējais Covid-19 pacientu skaits stacionāros ir sarucis no 703 ceturtdien līdz 654 piektdien.