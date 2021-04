Zavadska: Latvijā pagaidām nav bijuši trombozes gadījumi pēc Vaxzervia vakcīnas saņemšanas

Kā viņa aizies katram konkrētam cilvēkam, iepriekš nav iespējams prognozēt. Tā ir nopietna lieta. Tagad ir zināmi tie simptomi. Ja cilvēks šādus simptomus sajūt, viņš vēršas pie ārsta. Patlaban visi mediķi zina, kāda terapija ir jāpielieto. Ko drīkst dot un ko nedrīkst dot. Par to ir informētas visas ES dalībvalstis. Arī Latvijā, kad pirms Lieldienām tika definēts, kas tas ir, kāpēc tas ir un kā to vajadzētu ārstēt, klīniskās universitātes slimnīcas izveidoja algoritmu, kas tika izsūtīts visiem stacionāriem, jo šādi cilvēki vērsīsies tieši stacionārā.

Te var minēt arī nepārejošu redzes dubultošanos. Vai hipertoniskā krīze cilvēkam, kas izpaužas svīšanā, samaņas zaudēšanā un tādās lietās. Tāpēc ir svarīgi saprast, vai cilvēkam tas notiek citas slimības dēļ, vai arī mēs varēsim to saistīt ar vakcīnu. Un tāpēc no visiem tiem ziņotajiem gadījumiem, kas tagad varētu būt ap astoņsimt, kā pēc tam noskaidrojies, lielākai daļai cilvēku, kas ir bijuši hospitalizēti pēc vakcīnas saņemšanas, patiešām ir bijušas hipertoniskās krīzes vai citas, ar vakcīnu nesaistītas, veselības problēmas. Un te ir diezgan svarīgi runāt par to, ka seniori ļoti satraucas [pirms vakcinēšanas]. Viņiem, iespējams, ir kāda hroniska saslimšana. Tad viņi visu nakti nav gulējuši, jo ir domājuši par to, ka ir jāiet uz poti. Tad viņi vēl vairāk satraucas, asins spiediens uzskrien līdz diviem simtiem. Un to izraisījusi nevis vakcīna, bet trauksme vakcīnas dēļ.