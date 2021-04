Kaukuļu ģimene: nākas augt kopā ar bērniem - tagad paši esam nedaudz tīņi!

Juris izstāsta kādu spilgtu piemēru: "Atnāk pie manis dēls un saka: tēti, mums vajag fiksi kādu hiphop dziesmu uztaisīt. Es ņemos un cenšos, bet dēls saka - tēti, tas nav hiphops. Tas ir stāsts par to, ka tu ar savām kurpēm centies iekāpt citā gadsimtā. Viņu pasaule ir pavisam cita, tāpēc tev nākas iedomāties sevi šajos gados. Apmainīties vietām. Saprotu, ka vajag arī klausīties, nevis tikai dot informāciju. Saprast, ka ir arī cits redzējums."

"Vēl viena lieta ir tā - ka ar vārdiem var jebkuru situāciju izlīdzināt. Ja kaut kas nav sanācis, vienmēr var atnākt un atvainoties. Ne tikai man, bet es arī aizeju pie meitas vai dēla un atvainojos par to, ka mana rīcība nebija pareiza.

Viņi to redz un saprot, ka svarīgi ir pateikt to, ka esi sapratis, ka tas nebija pareizi. Nevajag sevī nēsāt akmeni un neatlaist to vaļā," par ģimenes trešo vērtību runā mūziķis.