Kā došanos pārgājienā nepadarīt par mocībām?

Pārgājienu apavi atšķiras ar to, cik augstu vai zemu tie ir potītes daļā. Lauris Piņķis norāda, ka augsto zābaku priekšrocība ir tā, ka ar tiem var iebrist dziļāk slapjā vidē un kājas paliks sausas. Papildu tam, staigājot pa kalniem, it sevišķi ejot lejā - tos iespējams sasiet ļoti cieši, lai pēda neslīdētu uz priekšu un pirksti neskartos klāt purngalam. Papildu tam augstie zābaki stingrāk saturēs potīti, pasargājot to no iespējamiem mežģījumiem.