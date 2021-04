Pirāti atbrīvo jūrniekus, ko Gvinejas līcī nolaupīja no Latvijas izbraukušā kuģī

Kompānija "ar prieku ziņo, ka visi 15 tās darbinieki un apkalpes locekļi, kas 11.martā Gvinejas līcī tika nolaupīti no tās kuģa "Davide B", ir atbrīvoti", teikts "De Poli Tankers" paziņojumā.

"Jūrnieki ir drošībā, var atgriezties pie savām ģimenēm Austrumeiropā un Filipīnās, un var sākt atgūšanos no šīs dziļi satraucošās situācijas," teikts uzņēmuma paziņojumā.

15 apkalpes locekļi tika sagūstīti apmēram 390 kilometrus uz dienvidiem no Beninas lielākās pilsētas Kotonu, kad pirāti uzbruka Maltā reģistrētajam kuģim.

Pārējie seši apkalpes locekļi palika neskarti uz šī kuģa, kas bija izbraucis no Latvijas galvaspilsētas Rīgas uz Nigērijas lielāko pilsētu Lagosu.

Gvinejas līcī, kas stiepjas no Senegālas līdz Angolai, pirātu uzbrukumi kuģiem ar mērķi nolaupīt to apkalpes locekļus izpirkuma iegūšanai ir kļuvuši par ierastu parādību. Šos uzbrukumus parasti veic pirāti no Nigērijas.