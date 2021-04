Samērot vēja parku un sikspārņu intereses

Līdztekus zinātnieki meklē paņēmienus, kā sikspārņus atbaidīt no vēja stacijām, piemēram, tie varētu būt akustiski atbaidītāji, kas raida gaisā skaņu jucekli, kas traucē sikspārņiem uztvert pašu raidīto ultraskaņas signālu atbalsis jeb, citiem vārdiem sakot, apgrūtina to orientēšanos telpā. Otra metode ir kukaiņu atbaidīšana, kas padarītu rotoru mazāk interesantu sikspārņiem. Tiesa, atbaidīt var tikai tos kukaiņus, kas «aprīkoti» ar ultraskaņas dzirdes aparātiem. Tādus evolūcija ir radījusi daļai naktstauriņu, lai sekmētu izvairīšanos no to ienaidniekiem sikspārņiem. Bet izrādījās, ka ģeneratoru apstādināšana dod lielāku labumu nekā akustiskie atbaidītāji.