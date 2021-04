Alu cilvēki savu mākslu, iespējams, radīja krietni apdulluši

19. gadsimtā pētnieki Rietumeiropā atklāja virkni krāšņu alu ar zīmējumiem uz to sienām, kas radīti pirms 40 līdz 14 tūkstošiem gadu. Alas galvenokārt atradās mūsdienu Spānijas un Francijas teritorijā un bija bagātīgas ar alu zīmējumiem. Daudzi no tiem atradās vietās, kurām piekļūt var tikai caur šaurām ejām. Zīmējumi bija radīti ar sarkanu un melnu krāsu, un tajos lielākoties attēloti dzīvnieki, plaukstu stensili, plaukstu nospiedumi un ģeometriskas abstraktas zīmes.

Kāpēc senie cilvēki riskēja ar dzīvību un tā nopūlējās, lai pa šīm šaurajām ejām nokļūtu alas dzīlēs un veidotu tur mākslu? Lai atbildētu uz šo jautājumu, Telavivas Universitātes pētnieku grupa pievērsās šo dziļo un šauro alu izpētei, īpaši to alu, kurās ir zems skābekļa līmenis un ir nepieciešams izmantot mākslīgus gaismas avotus.

Pētījumā, kas publicēts zinātniskajā žurnālā “The Journal of Archaeology, Consciousness and Culture”, zinātnieki izmantoja alu un dažādo eju datorsimulācijas, kā arī izanalizēja skābekļa līmeni alās, pie kurām bija grūti piekļūt. Viņi centās noskaidrot, kā mainās skābekļa līmenis alās, kad cilvēks dažādās tās vietās stāv ar aizdegtu lāpu. Zināms, ka uguns alās ir viens no galvenajiem faktoriem, kas samazina skābekļa līmeni.