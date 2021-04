Madonā pret iereibušu autovadītāju par braukšanu bez tiesībām un pretošanos policijai sākti vairāki kriminālprocesi

Par notikušo policijā sākti vairāki kriminālprocesi gan par pretošanos varas pārstāvim vai citai valsts amatpersonai, ja tā izpilda tai uzliktos dienesta pienākumus, gan par atteikšanos no medicīniskās pārbaudes alkohola koncentrācijas noteikšanai asinīs vai narkotisko, psihotropo, toksisko vai citu apreibinošu vielu ietekmes pārbaudes, ja to izdarījis transportlīdzekļa vadītājs, kuram nav transportlīdzekļa vadīšanas tiesību. Tāpat ir sākts kriminālprocess par izvairīšanos no tiesas nolēmuma pildīšanas.