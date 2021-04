Vispirms jau Mežaparks. Cilvēku tur bija kā dziesmu svētkos – melnais miljons. Ģimenes, pārīši, draugu pulki, bērni un pat vairākas vecmeitu un vecpuišu ballītes. Tikai pa krūmiem un ciņiem spēju izkļūt ārā no tā festivāla.

Pēc tam braucu garām Ziedoņdārzam. Dievs lai nogrābstās. Cilvēki parka zālienā bija pat izkārtojušies vairākos stāvos. Visiem pa vidu vēl bija kādi sešpadsmit tūkstoši suņu, kas visi savā starpā rējās un ostījās. Daži no bērnu vecākiem bija sakāpuši pat kokos, lai no turienes meklētu savas atvases. Pie Ziedoņdārza pat stāvēja rinda, goda vārds. Kad viena cilvēku porcija – gabali divsimt – no parka izbira, otra porcija gāzās iekšā. Novēroju arī dažas ģimenes stāvēja pie parka, kratīja galvas un beigu beigās nolēma doties uz Mežaparku. Kur tad citur.