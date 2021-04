J. Čakstes laukumā būs skatāma izzinoša izstāde “Brīvības svētki Liepājā”

Pašreizējās epidemioloģiskās situācijas dēļ šogad Liepājā lielas un publiskas 4. maija svinības netiek rīkotas, bet, lai vairotu patriotismu, atcerētos un uzzinātu vairāk par to, kā 1990. gada 4. maijā izšķīrās Latvijas liktenis, liepājnieki un pilsētas viesi varēs svaigā gaisā izstaigāt izstādi «Brīvības svētki Liepājā».

Nedēļas garumā J. Čakstes laukumā ikviens interesants varēs pakavēties atmiņās vai stiprināt savas zināšanas par to, kāds ir bijis liepājnieku ceļš uz brīvību un kā 4. maijs mūsu pilsētā atzīmēts pēdējo 30 gadu laikā. Pilsētvides izstādē būs skatāmi vēsturiski, kā arī mūsdienu fotoattēli un to apraksti no dažādu gadu 4. maija svinībām Liepājā, tāpat arī varēs uzzināt vairāk par tiem liepājniekiem, kuri 1990. gadā piedalījās lēmuma pieņemšanā un balsojumā par Latvijas valsts neatkarības atjaunošanu.