Piedalies balsojumā par Gada preču zīmi 2020!

Līdz 9. maijam balsojiet par preču zīmi, kura, jūsuprāt, ir iemantojusi patērētāju un klientu uzticību, ir atpazīstama tirgū un vizuāli pievilcīga. Savukārt no 10. maija līdz 17. maijam noritēs žūrijas, kurā ietilpst pārstāvji no Patentu valdes, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras, Latvijas Dizaineru savienības, AS Printful Latvia pārstāvji, komisijas darbs.