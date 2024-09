LTA: nikotīna spilventiņus Latvijā legāli iegādāties vairs nebūs iespējams

Asociācijas pārstāvis Matiass Baltes (Matthias Baltes, British American Tobacco vadītājs Blaltijā): “Ar atbildīgajām institūcijām vairāk nekā gadu diskutējām par šiem jautājumiem, cenšoties pārliecināt par to, ka šāda pieeja būs neefektīva un radīs virkni defektu Latvijas ekonomikā, jo faktiski nepastāv likumā noteiktajiem ierobežojumiem atbilstošu produktu. Un tā arī būs realitāte jau no 2025.gada 1.janvāra – legāli Latvijā iegādāties nikotīna spilventiņus nebūs iespējams. Un ir skaidrs, ka patērētāji meklēs alternatīvas iegādes iespējas vai atgriezīsies pie tradicionālo tabakas produktu lietošanas.”

Norādot uz ieviestā regulējuma neefektivitāti, LTA prezidents Henriks Danusevičs vērš uzmanību uz to, ka šādu ierobežojumu ieviešanas rezultātā Somijā veidojušās vairākas paradoksālas situācijas: “Ne jau tāpat vien Somijā šis regulējums tika atcelts ļoti ātri. Piemēram, to ieviešanas rezultātā Somijas iedzīvotāji pirka tabakas spilventiņus Zviedrijā. Tādējādi Zviedrijas nodokļu ieņēmumi no Somijas rezidentu nikotīna spilventiņu pirkumiem sasniedza 26 miljonus eiro. Vienlaikus nikotīna spilventiņu kontrabanda Somijā kļuva profesionālāka nekā jebkad agrāk un kontrabandisti iesaistījušies tā dēvētajā “nikotīna spilventiņu rallijā” – pārvietojoties starp Haparandu (Zviedrijas un Somijas pierobežas pilsēta) un citām Somijas vietām, pēc tam tos izplatot caur Facebook grupām.”