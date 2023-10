Uzzini, kā vieglāk atmest dzeršanu!

Un šeit nav runa tikai par abstinences jeb paģiru sindromu. Alkoholiķis garīgi nejutīsies labi arī pēc tam, kad nebūs dzēris vairākas nedēļas un pat mēnešus. Kāpēc tā notiek? Kādēļ cilvēki arī pēc tam, kad ilgāku laiku atturējušies no alkohola, atsāk to lietot, lai gan no malas apkārtējiem šķiet, ka viss ir kārtībā, cilvēks atkopies un fiziski jūtas labi?