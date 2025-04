Vēja parki ļaus mežos ražot elektrību

«Latvijas valdība ir lēmusi, ka vēja enerģija būs viens no stūrakmeņiem enerģētikas dekarbonizācijā un klimata neitralitātes sasniegšanai, un ja tas paredz uzstādīt vēja ģeneratorus mežos, mēs šo rīkojumu respektējam un izpildām,» sarunā ar TVNET uzsver AS «Latvijas valsts meži» (LVM) Nekustamo īpašumu pārvaldes vadītājs Valdis Kalns, «kad 2023. gada vasarā tika izstrādāta un valdībā apstiprināta attiecīga normatīvā bāze, LVM publicēja karti ar visām meža zemēm, kurās varētu pētīt vēja parku ierīkošanu, kā arī tika rīkota apbūves tiesību izsole. Ir svarīgi uzsvērt, ka mēs – “Latvijas valsts meži” paši vēja parkus neveidosim un neapsaimniekosim. Uzņēmumam nav ne juridiska pamata, ne kompetences to darīt. Mūsu pienākums, ko noteikusi valdība, ir projektu attīstītājiem piedāvāt teritorijas, kurās attīstīt vēja parkus.»