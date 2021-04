Saeima konceptuāli atbalsta jauno Pašvaldību likumu

Tikmēr opozīcijas deputāts Sergejs Dolgopolovs (S) pauda viedokli, ka šim likumprojektam bija jābūt gatavam pirms administratīvi teritoriālās reformas. Viņaprāt, tad reforma būtu notikusi, "skatoties uz jauniem spēles noteikumiem". Deputāts domā, ka šis likumprojekts ir "pietiekami konservatīvs", piebilstot, ka to vēl nepieciešams konkretizēt.

Kā viena no iedzīvotāju iesaistes formām paredzēta līdzdalības budžeta ieviešana, tādējādi nodrošinot demokrātisku procesu, kas sniedz iespēju pašiem iedzīvotājiem noteikt to, kā tiek iztērēta daļa no pašvaldības budžeta teritorijas attīstības jautājumos. Tas veicināšot iedzīvotāju mērķtiecīgu sadarbību ar pašvaldību.