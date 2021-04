"Panorāma" skaidro incidentu ar viltus Volkovu

🔴 LTV Ziņu dienests atsauc šovakar publicēto ziņu par to, ka @leonidvolkov , Alekseja Navaļnija līdzgaitnieks, it kā informējis par zināmā blogera Jurija Dudja stāšanos Navaļnija biroja vadītāja amatā. pic.twitter.com/hcTVqMRjY6

"Mēs no Saeimas saņēmām e-pasta adresi, kurā es ar šo “Volkovu” arī ilgstoši sarakstījos, līdz viņš piekrita “Zoom” intervijai. Tai bija jānotiek vakar, taču pēkšņi es saņēmu telefona zvanu, kurā zvanītājs stādījās priekšā kā Volkovs un sacīja, ka “Zoom” intervija būs vēlāk, bet tagad viņam ir mums interesanta informācija, ko viņš vispirms grib pastāstīt saviem Baltijas draugiem, bet pa telefonu, un tātad to ierakstījām, kurā Volkovs apgalvo, ka par jauno Navaļnija štāba vadītāju kļūst Jurijs Dudjs. Tā kā mēs bijām ilgi komunicējuši un man nebija šaubu par to, ka kontakti iegūti no uzticama avota - Saeimas, es šai informācijai uzticējos, taču izrādās – velti," stāstīja Strazdiņa.