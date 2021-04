Covid-19: Kanāda uz laiku aizliedz reisus no Indijas un Pakistānas

"Ņemot vērā lielāku Covid-19 gadījumu skaitu, kuri konstatēti aviopasažieriem, kas ieradušies Kanādā no Indijas un Pakistānas (..) es uz 30 dienām apturu visus komerciālos un privātos pasažieru avioreisus, kas ierodas Kanādā no Indijas un Pakistānas," preses konferencē sacīja transporta ministrs.

Kanādas veselības ministre Patija Hajdu sacīja, ka no visiem ceļotājiem uz Kanādu tikai 1,8% bijuši pozitīvi jaunā koronavīrusa testi. Pēdējā laikā 20% no visiem gaisa ceļojumiem uz Kanādu bija no Indijas, tomēr vairāk nekā puse no visiem pozitīvajiem testiem uz Kanādas robežas ir bijuši reisos no šīs valsts. Tikpat augsts Covid-19 gadījumu skaita līmenis bijis reisos no Pakistānas.