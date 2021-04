Porsche un ExxonMobil izstrādā ekodegvielu, izmantojot gaisā esošo CO2

Analīzes liecina, ka minētā šķidrā degviela spēj ievērojami samazināt siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisijas. Pirmo reizi šī degviela tika izmēģināta trasē 30. martā Zandvortā, Nīderlandē. Savukārt sacīkstēs to pārbaudīs "Porsche Mobil 1" 2021. gada superkausa sezonā, kas sāksies 23. maijā Monako trasē, Montekarlo.

Sagaidāms, ka e-degviela pēc pielāgošanas mūsdienu vieglo auto degvielas standartiem, samazinās siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisijas līdz pat 85%. Turklāt to varēs izmantot gan automašīnās ar iekšdedzes dzinēju, gan plug-in hibrīdos.

E-degvielu plānots iegūt “Hori Oni” izmēģinājumu rūpnīcā Čīlē. Tur no atmosfēras uztverto oglekļa dioksīdu apvienos ar uz vietas saražoto ūdeņradi, lai ražotu sintētisko metanolu. “Exxon-Mobil” nodrošina patentētās tehnoloģijas licenci un atbalstu, lai pārvērstu metanolu benzīnā (MTG jeb Methanol To Gasoline tehnoloģija), no kā savukārt iegūst degvielu ar zemāku oglekļa izmešu daudzumu. Izmēģinājuma posmā 2022. gadā plānots saražot aptuveni 130 000 litru e-degvielas. Tā tiks izmantota "Porsche Mobil 1" 2022. gada superkausa sezonā.