Krievija sastāda "nedraudzīgo valstu" sarakstu

Viņa to pasniedza kā aizsargāšanos pret "naidīgām un nedraudzīgām akcijām" no citu valstu puses, norāda medijs RBK.

Baltā nama paziņojumā bija teikts, ka pieci no šiem diplomātiem ir Krievijas slepeno dienestu darbinieki. Krievija to noliegusi. Atbildot uz ASV sperto soli, Krievija ne vien atzina desmit ASV diplomātus par persona non grata, bet arī ierobežoja palikušo diplomātu darbu.