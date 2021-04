Prezidents: Latvijā ir pārāk daudz deputātu, kas pametuši savas partijas

Prezidents skaidroja, ka kopumā politiskās piederības maiņa ir normāls politisks process, taču vienlaikus jāraugās uz to, cik tas ir intensīvs un cik daudzi deputāti maina savu politisko piederību.

Valsts pirmā amatpersona uzskata, ka pamatiemesls tam meklējams tajā, kā vēlētāji izvēlas partijas un sarakstus, par ko balsot. "Ir dažādi saraksti, kas ir sastiķēti kopā no cilvēkiem, kuri viens otru nepazīst. Tas nav pareizi no mūsu vēlētājiem. Viņiem jābūt daudz kritiskākiem, un nedrīkst atkal un atkal, kā tas notiek katrās vēlēšanās, uzkāpt uz tā paša grābekļa. Iemesls tam ir tie, kas vēlēja par šādiem deputātiem un partijām," teica Levits, mudinot pilsoņus to ņemt vērā nākamajās vēlēšanās.