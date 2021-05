1983. gadā Vatikānā pazuda 15 gadus vecā Emanuela Orlandi. Kopš tā laika šo dīvaino mistēriju ieskauj viss, sākot no mafijas un beidzot ar Vatikāna pedofilu loku.

Vatikāna amatpersonas meita Emanuela Orlandi pazuda 1983. gada 22. jūnijā un pēdējo reizi tika redzēta īsi pēc mūzikas stundas Romā. Amatieru izmeklētāji meitenes pazušanu sasaistījuši gan ar mafiju un katoļu baznīcas noslēpumiem, gan turku fašistu grupējumu. Lai arī šī mistērija joprojām nav atrisināta un Orlandi līķis nav atrasts, pateicoties jauniem pierādījumiem, šī lieta nesen pievērsusi sev svaigu uzmanību, rakstīts vietnē "All That Is Interesting".