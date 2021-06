Aktrise Marija Bērziņa atmasko elektrības "zagļus" un izstrādā nopietnu plānu

"Mīļā māja, tev ir 6, bet būs 8, un mēs to sasniegsim divu mēnešu laikā,” pirmās sērijas sākumā apņemas Marija Bērziņa. Zemais vērtējums viņai liek aizdomāties par saviem elektroierīču lietošanas paradumiem, nonākot pie secinājuma, ka tie būs jāmaina.

Paradumiem ir liels spēks — tie var ietekmēt pat 10% no mūsu mājsaimniecības elektroenerģijas patēriņa.

“Nu, protams, ka ar lauku mājām ir tā. Es nezinu, kā tas ir citiem Latvijas iedzīvotājiem, bet, nu, man liekas, ka tiem, kuriem ir lauku māja, tie, protams, aizved no pilsētas to, kas ir kaut kādu savu laiku nodzīvojis, uz laukiem,” prāto Marija. Viņas gadījumā no pilsētas dzīvokļa uz laukiem aizceļojis vecais ledusskapis. Nu mājā ir pat divi lielie elektrības “zagļi”. Marijai ir skaidrs, ka viena ledusskapja “neitralizēšana” ir pirmā lieta, ar ko varētu sākt optimizāciju.