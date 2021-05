Pērn manāmi pieauguši deputāta Znotiņa ienākumi

2019.gadā politiķim piederēja 140 kapitāla daļas SIA "Your move" 1120 eiro vērtībā, taču 2020.gadā viņa kapitāla daļas kritušās līdz 68, un to kopējā vērtība bija 680 eiro.

Kopumā no pērn nopelnītajiem līdzekļiem lielāko daļu jeb 39 405 eiro Znotiņš saņēma algā no IZM, vēl 2190 eiro viņš saņēma atalgojumā no Saeimas un 1038 eiro viņš ieguva no Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras. Dividendēs no "Revolut Limited" politiķis 2020.gadā saņēma 519 eiro, bet vēl gandrīz 4000 eiro viņš ieguva no īpašuma pārdošanas.