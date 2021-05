Lielākajā daļā latviešu joprojām dzīvo zemnieks

19. gadsimtā, kad Latvija ir Krievijas impērijas sastāvā, tiek pieņemti vairāki likumi, kas izmaina zemnieku kārtas, pie kuras latvieši lielākoties pieder, dzīvi. Tā ir dzimtbūšanas atcelšana Kurzemē 1817.g. un Vidzemē 1819.g., uzvārdu došana 1822.-1835.g., un visbeidzot - 1861.g. dzimtbūšanas atcelšana Latgalē un visā Krievijas impērijā, kas deva iespēju zemniekiem izpirkt no muižas zemi ar mantošanas tiesībām. Tā izveidojas šis mūžīgais latvieša sapnis – savs kaktiņš, savs stūrītis zemes, raksta Ventspils muzeja Vēstures nodaļas vadītāja Stella Lindenberga.

1817.g. zemnieki iegūst personas brīvību. Zeme un zemnieku saimniecības pieder muižai, to saimniekiem jāmaksā muižai nomas maksa. Jāprot saimniekot, un šis laiks nes ļoti lielas pārmaiņas zemkopības kultūrā.

1844.g. iznākusi mācītāja Bražes grāmata “Kā Palejas Jānis savu būšanu kopis”. Kad ir izlasīta tās pirmā daļa – seriāla vērts stāsts par to, kā bārenis Jānis, neiztiekot bez visādiem mīlas līkločiem, ticis pie saimnieka goda, tālāk var uzzināt dažādus padomus, kā efektīvi saimniekot – tātad to laiku jaunākos lauksaimniecības atzinumus. Piemēram: “Bez avju arājs arīdzan nepārtiks. Tās viņu apģērbj, un labi treknas tās savus pircējus un ēdējus gan atradīs. Ja gribi labu villu, labu gaļļu un labus jērus no viņām redzēt, tad dod tām labu sienu, un katrai vēl katru dienu tik daudz kartupeļu, cik ar abām rokām vari sagrābt…” Vai arī: “Apiņiem raugi tādu vietu, kur vēji nedabū viņus lauzt. Viņi grib gaisa prišumu un saules spīdumu. Apiņi aug pavieglā smilšu zemē, kad tikai tā būtu labi pārvandīta un tu treknus cūku mēslus nebūsi taupījis…”