Turcijas Ārlietu ministrija Latvijas lēmumu atzīt armēņu genocīdu sauc par mēģinājumu pārrakstīt vēsturi

Turcija paziņojumā aicina Latvijas parlamentu atkāpties "no izdarītās kļūdas un atbalstīt centienus ieviest mierīgas līdzāspastāvēšanas praksi reģionā, īpaši Turcijas un Armēnijas tautu vidū, nevis kalpot to aprindu dienaskārtībai, kuras mēģina izraisīt naidu no vēstures".