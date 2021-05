9 ieteikumi kā palīdzēt urīnpūslim veselam būt

Par iegurni dēvējam apvidu no dzimumorgānu zonas līdz pat mugurkaula pamatnei. Tas ir veidots no muskuļiem, kas palīdz kontrolēt urīnpūsli. Lai padarītu tos stiprākus, ieteicamas īpašās aktivitātes. Vingrinājuma pamatā ir maksts muskuļu sasprindzināšana tā, ir kā mēs censtos no visa spēka apturēt urinēšanu. Vislabāk to izpildīt guļus uz cietas pamatnes un muskuļi ir jāsaspiež tā, lai rastos sasprindzinājuma sajūta dzimumorgānu apvidū un aizmugurē. Šāds sasprindzinājums jāmēģina noturēt līdz pat 10 sekundēm. Var veikt ātrus muskuļa sasprindzināšanas/atbrīvošanas ciklus 8 līdz 10 reizes. Iegurņa muskuļu nostiprināšana darbosies gan kā profilakse urīna nesaturēšanai, gan arī palīdzēs mazināt problēmu, ja tā būs jau radusies.