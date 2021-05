Kariņš skeptisks par iespēju ieviest jaunus ierobežojumus

Politiķis norādīja, ka noteiktajos ierobežojumos ir daudz nepārdomātu lietu, kas it kā ir sīkumi, bet vēl vairāk rada iedzīvotāju neapmierinātu. Cilvēki jau ir noguruši no draudiem par aizliegumiem, akcentēja Možvillo.

Jaunās konservatīvās partijas Saeimas frakcijas priekšsēdētāja vietnieks Krišjānis Feldmans pauda, ka Saeima zināmā mērā ir devusi laiku izvērtēt saistībā ar Covid-19 ierobežošanu pieņemto lēmumu kvalitāti, gan arī to, kā turpmāk komunicēt ar sabiedrību. Feldmans akcentēja, ka tagad vienīgā atbilde ir "vakcinēt, vakcinēt un vakcinēt", un politiķis aicinu visus tos, kuri nevelta pilnu enerģiju šī procesa "maksimālai norisei", to sākt darīt, jo vēl arvien atpaliekam no agrāk uzstādītā mērķa - 100 000 vakcinēto nedēļā. Vakcinācijas temps palielinās, bet vēl pietiekami strauji nepietuvināmies sabiedrības vakcinēšanas atbilstošai aptverei, pauda Feldmans.