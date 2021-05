Latvija testē pašvaldības: Bauska

Zināšanu tests

Lai pārbaudītu, kādas ir deputātu zināšanas par pašvaldību un tās darbu, debašu turpinājumā visi kandidāti atbildēja uz sešiem jautājumiem testa veidā, izvēloties pareizās atbildes no trim piedāvātajiem variantiem.

Zināšanu testā nevienam no kandidātiem neizdevās sniegt vairāk kā divas pilnībā precīzas atbildes.

Visi deputāti zināja atbildēt, ka Grenctālē nebūs “Rail Baltica” stacijas, taču neviens nespēja atbildēt, cik maksā apmeklējums par pašvaldības naudu celtajā baseinā. Tikai divi no septiņiem kandidātiem spēja pateikt vai uzminēt, kāds ir dvīņu piedzimšanas pabalsts Bauskas novadā. Piekliboja zināšanas par to, kādos gadījumos domes priekšsēdētājam ir pienākums sasaukt ārkārtas sēdi, kā arī politiķiem trūka skaidras izpratnes par to, ko drīkst un ko nedrīkst publicēt pašvaldības informatīvajā izdevumā.