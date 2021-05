Kariņš ar "KPV LV" pametušajiem deputātiem noslēgs vienošanos par atbalstu valdībai

Kā ziņots, Saeimas deputātu grupā "Stabilitātes grupa" ietilpst no "KPV LV" parlamenta frakcijas aizgājušie Saeimas deputāti Aivars Geidāns, Edgars Kronbergs, Janīna Kursīte, Ivars Puga un Zakatistovs.

Četri no grupas pieciem deputātiem 12.maijā paziņoja par aiziešanu no "KPV LV" frakcijas pēc tam, kad citi "KPV LV" kolēģi nobalsoja par ekonomikas ministra Jāņa Vitenberga (NA) atsaukšanu no amata.