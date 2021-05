Kā Zemes mikrobi varētu komunicēt ar citplanētu sugām

Bet, ja cilvēkveidīgas citplanētiešu civilizācijas tomēr nepastāv, vai to vietā varētu eksistēt citādākas dzīvības formas, kas varbūt labāk spēj izplatīties kosmosā? Vai būtu iespējams, ka šādas, lūk, dzīvības formas savā starpā arī spētu komunicēt?

Lai saprastu mikrobus, mums jātiek vaļā no mūsu antropocentriskajiem aizspriedumiem. Mikrobus mēs redzam, kā vienšūnas organismus, kas izraisa slimības, tomēr realitāte ir citādāk.

Mikrobi ir brīvi organizētas daudzšūnu vienības. Baktērijas , piemēram, ir milzīgu koloniju dalībnieki, kas kopā spēj “domāt” un pieņemt lēmumus, izdevumā "The Conversation" raksta pētnieki.

Baktērijas joprojām ir visplašāk sastopamā un dominējošā dzīvības forma uz Zemes. Piemēram, ja no biosfēras baktērijas aizvāktu, dzīvībai pienāktu beigas.

Patiesi, vairākas panspermijas hipotēzes, kas vēsta par to, ka dzīvības iedīgļi uz Zemes ir atceļojuši no citām planētām, atbalsta iepriekš minēto. Nesenie matemātiskie modeļi arī to ir apliecinājuši, parādot, ka mikrobiālie ceļojumi varētu būt iespējami ne vien mūsu Saules sistēmā, bet visā galaktikā.