ReTV un TVNET sāk vienīgās klātienes pašvaldību debates – "Latvija testē pašvaldības". Bauska

Vai partiju solījumi saskan ar to, ko no jaunās pašvaldības sagaida iedzīvotāji? Kā līdzšinējo dzīvi savā pilsētā vai pagastā vērtē iedzīvotāji un cik daudz no politiķu iepriekš solītā ir realizēts dzīvē? Jau šovakar ReTV Ziņu dienests un portāls TVNET sāk klātienes pašvaldību debates “Latvija testē pašvaldības”, kurās par šiem un citiem jautājumiem divu nedēļu laikā izjautās 15 pašvaldību deputātu amata kandidātus. Debates būs skatāmas kanālā ReTV, bet vēlāk ar tām varēs iepazīties portālā TVNET.