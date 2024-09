Šivijaka slepkavības fakts pazuda 2001. gada 11. septembra šaušalīgo notikumu atvarā. Pasaules medijus bija pārpludinājuši teroraktu attēli un video, un šķita, ka zemeslode uz mirkli ir pārstājusi griezties. Tāpēc, kad Šivijaks tika nošauts, Ņujorkas policija reaģēja vārgi un nepievērsa noziegumam pienācīgu uzmanību, vēstīts vietnē "All That Is Interesting".