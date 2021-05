Izraksti pats sev meža terapiju! "Meža peldes" darbojas

Vai atceraties režisora Jāņa Streiča populāro filmu “Likteņdzirnas”, kurā galvenie varoņi mēdza laiku pa laikam pazust mežā, lai izkliegtos, izdejotos un izdziedātos? Turklāt viens no varoņiem šo aktivitāšu rezultātā pat pamanījās atbrīvoties no smagas slimības, par ko ārsti bija neviltotā šokā. Filmas, protams, ir un paliek tikai filmas, un visiem nostāstiem un tautas teikām ticēt nevajag.

I. Aizsilniece skaidro, ka skuju koku mežā par patīkamo smaržu gādā ēteriskās vielas, ko izdala skujas. To sastāvā ir fitoncīdi – alfa-pinēni un beta-pinēni, kas

arī mūsu dakteri to ieteiks kā pirmo risinājumu ceļā uz veselības uzlabošanu.

Pandēmija gan mūsu paradumos ir ieviesusi zināmas izmaiņas – meža takās patiešām varam sastapt arvien vairāk cilvēku. 2019. gada vasarā “Latvijas valsts mežu” veiktajā aptaujā noskaidrots, ka pastaigas mežā ir viens no populārākajiem stresa samazināšanas un brīvā laika pavadīšanas veidiem tieši vecāka gadagājuma cilvēku vidū, taču pēdējā laikā meža pastaigas savu sociālo tīklu kontos popularizē arī jaunieši un sabiedrībā zināmi cilvēki.

Mēs savā zemē varam baudīt patiešām lielisku privilēģiju – Latvijā meži pieejami vien īsa brauciena attālumā no jebkuras apdzīvotas vietas, kas nemaz nav tik pašsaprotami citās Eiropas un pasaules valstīs. Tāpēc meža terapiju vajadzētu izmantot regulāri, un tām pie mums nav nekādu šķēršļu! Labā ziņa ir arī tā, ka atšķirībā no dažādiem uztura bagātinātājiem meža terapiju īsti pārdozēt nav iespējams, turklāt katrs to sev var izrakstīt pats, nešauboties par tās lietderību.