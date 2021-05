Auto garantijas smalkumi – zem palielināmā stikla

Divi gadi bez nobraukuma ierobežojuma ir ļoti izplatīts garantijas periods, ko piedāvā daudzi ražotāji un izplatītāji. Piemēram, Fiat automobiļiem ir tieši šāda divu gadu garantija, taču ir zīmoli, kas nodrošina garāku periodu (no trim vai četriem gadiem ar nobraukuma ierobežojumu Volkswagen spēkratiem līdz pieciem gadiem Peugeot bez kilometrāžas limitiem.

Piedevām, pirms iegādātās auto šasijas nosūtīšanas uz pārbūvi ir vērts pārbaudīt, vai uzņēmums, kas to veiks, ir sertificēts. Tāpat ieteicams noskaidrot, vai speciālais aprīkojums ir apstiprināts izmantošanai.

Tirgus eksperti gan uzsver – lai arī visi garantijas nosacījumi ir fiksēti dokumentos un līgumos, pakalpojumu kvalitāte bieži vien ir atkarīga no ražotāju pārstāvju darba kultūras. Neparedzētās situācijās vieni ir gatavi zināmiem izņēmumiem, kamēr citi atsakās no jebkādas piekāpšanās.

Viņš piebilst, ka uzņēmēji parasti labāk orientējas, ko garantijas ietvaros pieprasīt no ražotāja pārstāvjiem. Visai bieži lielākiem uzņēmumiem pat ir savi autoparka pārvaldības speciālisti, kuriem, pateicoties pieredzei, ir ļoti laba izpratne par visu veidu niansēm. No otras puses, pat viņi ne vienmēr spēj izvairīties no strīdiem ar auto tirgotājiem.