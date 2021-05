Šovasar Rīgā plāno izveidot pagaidu velojoslas piecos maršrutos

Velojoslas paredzēts izveidot maršrutā Centrs-Ķīpsala, posmā no Krišjāņa Valdemāra ielas līdz Enkura ielai, maršrutā Centrs-Sarkandaugava, posmā no Skanstes ielas līdz Tilta ielai, maršrutā Centrs-Ķengarags, posmā no Dzirnavu ielas līdz Rušonu ielai, maršrutā Centrs-Purvciems-Dreiliņi, posmā no Braslas ielas līdz Ulbrokas ielai, un maršrutā Dzirciems-Iļģuciems, posmā no Jūrmalas gatves līdz Spilves ielai.