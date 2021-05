Slovākija kļūst par otro Eiropas valsti, kas apstiprina "Sputnik V" vakcīnu

Slovākijas valdība uzdevusi veselības ministram Vladimiram Lengvarskim nodrošināt, ka "Sputnik V" ir pieejama no 7.jūnija.

Lengvarskis otrdien sacīja, ka vēlētos, lai "Sputnik V" vispirms apstiprina EZA, un tikai tad izmantot to cilvēku potēšanai Slovākijā.

Trešdien jautāts, vai viņš ir gatavs sapotēties ar "Sputnik V" vai rekomendēt to saviem radiniekiem, ministrs atbildēja noliedzoši.

Lengvarskis sacīja, ka "Sputnik V" tiks izmantota cilvēkiem vecumā no 18 līdz 60 gadiem, jo Slovākijai trūkst informācijas no Krievijas, lai atļautu to vecākiem cilvēkiem.